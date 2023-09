Maser, accoltella la moglie poi si costituisce: 74enne in carcere

La violenta vicenda si è svolta nella mattinata di ieri, domenica 24 settembre 2023 a Maser, in provincia di Treviso. La vittima è un’anziana donna di 77 anni, aggredita tra le mura domestiche dal marito 74enne. Mentre erano in casa l’uomo l’ha colpita con una profonda coltellata al costato, dopodiché si è recato in Caserma per confessare ciò che aveva fatto.

In seguito alla confessione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti a Maser. Giunti all’interno dell’abitazione hanno trovato la donna ancora viva, le sue condizioni però sin da subito sono apparse gravissime. L’anziana donna, Manuela Bittante, è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Treviso. In casa i Carabinieri hanno trovato e sequestrato il coltello utilizzato dal marito della vittima per accoltellarla.

Lo scorso luglio la 77enne era stata colpita da un ictus, per mesi è rimasta in ospedale in stato semi-vegetativo, era tornata a casa sabato e domenica è stata aggredita dal marito. Agli agenti l’uomo ha detto di averlo fatto perché per lui la situazione era diventata insostenibile. La vittima è morta oggi in ospedale, le sue condizioni erano troppo gravi. Il 74enne è stato arrestato con l’accusa di omicidio aggravato ed è stato portato nel carcere di Treviso.

