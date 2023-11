Abbiategrasso, 12enne precipita dal balcone: i fatti

Sfiorata la tragedia nella mattinata di oggi, martedì 21 novembre 2023 ad Abbiategrasso, comune della città di Milano. Per ragioni ancora da chiarire una ragazzina di soli 12 anni è precipitata dal balcone dell’abitazione in cui vive con la sua famiglia. L’appartamento si trova al terzo piano, fortunatamente però non è caduta in strada ma sul balcone del secondo piano.

L’impatto è stato decisamente meno violento ed è per questo motivo che non ha rischiato la vita. In seguito all’accaduto il personale medico del 118 si è precipitato sul luogo della vicenda avvenuta all’alba di oggi ad Abbiategrasso. Sul posto un’ambulanza e un’automedica, la giovane vittima è stata trasportata con estrema urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Fortunatamente dopo essere precipitata dal balcone la ragazzina non ha riportato evidenti traumi, al momento però è ancora ricoverata in ospedale e le sue condizioni di salute sono costantemente monitorate dai medici.

Al momento non è noto come si sia svolta con esattezza la vicenda, né se i suoi genitori erano svegli quando la figlia è precipitata dal balcone. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i dovuti rilievi del caso, saranno le indagini a chiarire se si sia trattato di un incidente o altro.

