Come sta Antonio Zangaro? Il 30enne ha chiesto della madre

Antonio Zangaro per sei mesi era scomparso dalla Germania, una decisa di giorni fa è stato ritrovato a San Donà di Piave seduto su una panchina. All’inizio il 30enne non parlava, era in stato confusionale. La sua famiglia dopo il ritrovamento si era subito recata da lui, nemmeno vedendo loro aveva avuto nessuna reazione.

Nelle scorse ore ha finalmente ricominciato a parlare, la prima cosa che ha fatto è stata chiedere di sua madre. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono preoccupanti, resta però ricoverato in ospedale sotto osservazione. Nel periodo in cui nessuno ha avuto sue notizie i suoi genitori avevano ipotizzato che avesse potuto aderire ad una setta religiosa. Il 30enne era già sparito lo scorso luglio per qualche giorno. I familiari avevano anche raccontato che Antonio Zangaro non stava vivendo bene la pandemia, non sopportava il fatto di dover indossare la mascherina e di dover rispettare le restrizioni. A detta loro dopo un viaggio in Italia fatto lo scorso anno non era più lo stesso, come se stesse vivendo una profonda crisi esistenziale.

Al suo ritorno il 30enne aveva lasciato il lavoro, era sempre svogliato e assente. A ritrovarlo sono stati i carabinieri, quando lo hanno riconosciuto non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione in merito alla sua scomparsa durata ben sei mesi. Il legale della famiglia di Antonio tra le varie cose ha detto: “Di sicuro sarà stato vittima di qualche raggiro“. L’avvocato ha fatto poi sapere che l’unica cosa importante al momento è che lui stia bene, i suoi familiari sono davvero felici di averlo finalmente ritrovato. Ha poi concluso dicendo che il fatto che abbia chiesto di sua madre è un segnale che fa ben sperare.