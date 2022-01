Proseguono le indagini per fare chiarezza in merito alla morte di Liliana Resinovich, la 63enne era scomparsa lo scorso 14 dicembre 2021 da San Giovanni, a Trieste. Il cadavere della vittima è stato ritrovato il 5 gennaio 2022 nel parco. Era coperta da due sacchi e aveva due sacchetti di plastica in testa, stretti intorno alla gola.

Il giorno della scomparsa la vittima era a casa. Come ogni settimana si sarebbe dovuta recare a casa di un amico per aiutarlo con le faccende domestiche ma lì non è mai arrivata. Lo aveva avvisato con un messaggio che avrebbe tardato perché doveva recarsi in un negozio di telefonia, nemmeno lì però è mai andata. Da quel momento di lei non si è saputo più nulla, fino al giorno in cui il suo cadavere è stato trovato in una zona del parco abbandonata. In base alle condizioni in cui è stato ritrovato il corpo si pensa che non sia morta lo stesso giorno in cui è scomparsa, ma giorni dopo. Sarà però il medico legale a fare chiarezza sul giorno del decesso.

Il risultato dell’esame autoptico non convince gli inquirenti. Le indagini infatti continuano per cercare di far luce sulla tragica vicenda. Dall’autopsia “non sono stati rilevati traumi da mano altrui atti a giustificare il decesso”. Non è noto se gli ultimi giorni di vita Liliana Resinovich li abbia trascorsi da sola o con qualcuno. Gli inquirenti nella speranza di scoprire altre utili informazioni stanno esaminando le telecamere di sicurezza di Trieste.