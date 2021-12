Fabio Argiolas scomparso mentre correva: trovato morto nella scogliera

Fabio Argiolas era improvvisamente scomparso lo scorso lunedì a Cagliari, il 42enne era uscito per andare a correre ma non era più tornato a casa. Il suo cadavere è stato ritrovato nella scogliera di Calamosca nella mattinata di ieri, mercoledì 29 dicembre 2021. È stato un passante a notare il corpo e ad allarmare le forze dell’ordine.

Sul posto immediato è stato l’intervento di una motovedetta della guardia costiera. Non appena i soccorritori hanno raggiunto l’uomo hanno confermato il suo decesso. Sin da subito si è ipotizzato che potesse trattarsi di Fabio Argiolas, in seguito ai dovuti accertamenti la sua identità è stata confermata. I soccorritori dopo aver recuperato il corpo lo hanno portato nel porticciolo della zona. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella di un tragico incidente.

Probabilmente mentre correva il sottufficiale dell’Esercito di stanza alla caserma Villasanta di Cagliari è precipitato nel vuoto e ha perso la vita. Non vedendolo tornare a casa i suoi familiari in preda alla preoccupazione avevano subito allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione erano immediatamente partire le ricerche. Ad aiutare i carabinieri anche i colleghi militari del 42enne e il soccorso Alpino. La vicenda ha avuto una però una tragica conclusione, Fabio Argiolas è stato ritrovato ieri mattina ma per lui sfortunatamente non c’era più nulla da fare. Non appena il suo corpo è stato avvistato era già morto.