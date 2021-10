Feltre, 24enne non risponde al telefono: trovato morto in bagno

La drammatica vicenda si è svolta nella giornata di domenica a Feltre, in provincia di Belluno in Veneto, dove un ragazzo di 24 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento. La vittima, Andrea Codarin, aveva trascorso la serata di sabato insieme ad alcuni amici e alla fidanzata per poi tornare a casa.

La madre dopo aver provato più volte a contattarlo telefonicamente si è preoccupata vedendo che continuava a non rispondere. In preda all’ansia e all’agitazione ha allarmato le forze dell’ordine che si sono recate immediatamente sul luogo della terribile e ancora inspiegabile vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Feltre. La porta era chiusa da dentro, per forzarla è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Una volta entranti in casa insieme ai carabinieri hanno fatto l’amara scoperta, il 24enne era disteso a terra in bagno senza vita. Purtroppo per lui non c’era ormai più niente da fare.

Il cadavere di Andrea Codarin è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto all’esame autoptico. Sarà l’autopsia a chiarire l’esatta causa della sua morte. I carabinieri stanno vagliando ogni pista, anche se al momento si esclude la responsabilità di terze persone. L’ipotesi più plausibile sembra essere infatti quella di un improvviso malore che ha portato al decesso del 24enne.

