Roma, moglie e marito trovati morti in casa: i carabinieri indagano

Dramma nella serata di ieri 15 dicembre 2020 a Roma, all’interno di un appartamento situato in via Abigaille Zanetta. Un uomo di 67 anni, Francesco Esposito, e la moglie Fabiola Ciuffa sono stati trovati senza vita in casa loro. Stando alle prime informazioni sul caso è emerso che i due potrebbero essere morti nella completa indifferenza.

A lanciare l’allarme nella giornata di ieri è stato un parente della coppia. Ha allarmato le forze dell’ordine perché le vittime non rispondevano al telefono da diversi giorni, circa una settimana. Il fatto di non riuscire a mettersi in contatto con loro ha molto preoccupato il parente della coppia e aveva ragione a temere che fosse successo qualcosa di grave.

In seguito alla segnalazione del parente di Fabiola Ciuffa e Francesco Esposito immediato è stato l’intervento dei Vigili del fuoco sul luogo della drammatica vicenda avvenuta ieri sera a Roma. Giunti all’interno dell’appartamento della coppia si sono trovati davanti ad un’amara scoperta. Moglie e marito erano distesi sul pavimento, entrambi senza vita. Sul posto si sono precipitati anche i carabinieri per i dovuti rilievi del caso. Dopo un primo esame medico effettuato sul posto non sembrano essere stati trovati segni di violenza sul corpo delle vittime. Al momento non sono note le cause della loro morte, sarà l’esame autoptico a chiarire con esattezza le cause dei due decessi e la data esatta in cui i due sono morti.