Cormano, uomo trovato morto incastrato in un tombino: i fatti

I fatti si sono svolti nella mattinata di oggi, 25 marzo 2021 in via Alessandro Manzoni a Cormano, comune della città di Milano. Un uomo è stato trovato morto, era rimasto incastrato in un tombino. A lanciare l’allarme agli operatori dell’Azienda regionale emergenza urgenza è stato un passante intorno alle 6. L’uomo ha fatto sapere di aver visto la vittima anche la sera precedente poco prima della mezzanotte, era vicino al tombino aperto con una birra in mano.

Sembra che la vittima sia caduta nel tombino dopo aver bevuto la birra. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento di un’ambulanza e un’automedica sul luogo della drammatica vicenda avvenuta nella mattinata di oggi a Cormano. Giunti sul posto i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, era già morto quando sono arrivati. La vittima era rimasta incastrata nel tombino, per recuperare il cadavere sono intervenuti i vigili del fuoco allarmati dal personale medico del 118.

Sul posto anche i carabinieri per i dovuti rilievi del caso. Gli agenti indagano per chiarire come si sia svolta con esattezza la drammatica vicenda. Al momento la vittima non è stata ancora identifica, non aveva con sé i documenti identificativi quando è stato ritrovato incastrato nel tombino senza vita. L’uomo non presentava segni di violenza sul corpo, non è però ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o se dietro la sua morte ci sia altro. I carabinieri non escludo al momento nessuna ipotesi.