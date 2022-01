Liliana Resinovich, scomparsa e ritrovata morta: le bugie del marito

Si cerca di far luce sulla scomparsa e il decesso di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa lo scorso 14 dicembre 2021 da San Giovanni, a Trieste. Il suo cadavere è stato ritrovato il 5 gennaio 2022 nel parco, era coperta da due sacchi e aveva due sacchetti di plastica in testa, stretti intorno alla gola. Al momento si indaga contro ignoti, potrebbe essersi trattato di un sequestro di persona. L’ipotesi dell’omicidio è ancora al vaglio della Polizia.

L’esame autoptico ha stabilito che la 63enne è morta a causa di un acuto scompenso cardiaco. Sono molte le cose ancora non chiare sulla sua scomparsa e il suo decesso. È venuto fuori che anche il marito ha mentito. Sebastiano Visintin durante gli interrogatori ha infatti fornito due diverse versioni, si è poi giustificato dicendo di averlo fatto per tenere nascosto il lavoro che svolge in nero. All’inizio l’uomo aveva detto agli agenti di essere uscito in bici per provare una nuova videocamera la mattina in cui Liliana Resinovich è sparita. Dichiarazioni che sono state però smentite da alcuni testimoni.

Il marito della vittima ha poi fornito un’altra versione. Ha rivelato ai poliziotti che quella mattina stava lavorando ma non voleva dirlo perché lo fa in nero. Si occupa di affilare coltelli per varie attività, a detta sua è più volte uscito e rientrato quel giorno per consegnare i coltelli. Ha poi detto di essere rimasto per due ore in laboratorio. Visintin continua a ribadire che lui e la moglie erano felici e uniti. Amici e familiari hanno però fatto sapere che la loro relazione era quasi giunta al termine. Lei si era anche riavvicinata al suo ex, la mattina in cui è scomparsa lo avrebbe dovuto incontrare. Dal momento in cui è uscita di casa però non si è saputo più nulla di lei fino al giorno in cui è stata trovata morta.