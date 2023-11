Erba, aggredisce l’ex fidanzata con l’acido: arrestato

La violenta vicenda si è svolta intorno alle 14 di oggi pomeriggio, martedì 21 novembre 2023 a Erba, comune in provincia di Como. La vittima è una ragazza di 23 anni, ad aggredirla è stato il suo ex fidanzato in via Pontida. Il motivo? Probabilmente non riusciva ad accettare la fine della loro storia d’amore ed è per questo motivo che si è scagliato contro di lei in preda alla furia.

Stando alle prime informazioni sul caso l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, dopo aver raggiunto l’ex fidanzata le ha gettato dell’acido muriatico sul viso. Il suo folle ed estremo gesto hanno provocato alla 23enne gravi ustioni. In seguito all’accaduto è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia per ricevere le cure necessarie. Al momento le condizioni di salute della ragazza non sono state rese note.

Ricevuta la segnalazione le forze dell’ordine si sono precipitate sul posto, in via Pontida a Erba. I Carabinieri sono riusciti a rintracciare subito l’ex fidanzato della vittima e lo hanno arrestato. Durante l’aggressione è rimasto ferito anche un uomo di 47 anni, dopo essersi accorto di ciò che stava accadendo è infatti intervenuto per soccorrere la 23enne, fortunatamente però le sue ferite sono lievi.

