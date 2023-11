Roma, 34enne si apposta sotto casa dell’ex e la aggredisce: arrestato

I fatti si sono svolti nella serata di ieri, lunedì 20 novembre 2023 a Roma, nei pressi del piazzale Clodio. Un uomo di 34 anni fregandosene del divieto di avvicinamento all’ex moglie e ai luoghi da lei frequentati ha deciso di recarsi da lei. Si è appostato vicino casa sua e ha atteso che lei rientrasse.

Il loro rapporto era tutt’altro che sereno, proprio per questo motivo lei lo aveva denunciato in passato ed era stato emesso la misura cautelare nei confronti del 34enne. Probabilmente lui non riusciva ancora ad accettare la fine della loro relazione ed è per questo che l’ha raggiunta. Non appena l’ha vista si è subito scagliato contro di lei, la sua intenzione non era certo quella di discutere in modo amichevole.

Ricevuta la segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui è avvenuta l’aggressione intorno alle 21 di ieri sera nei pressi del piazzale Clodio a Roma. Il 34enne ha violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex moglie, i Carabinieri lo hanno arrestato in fragranza di reato. Nei confronti dell’uomo è stata chiesta la convalida con l’aggravamento della misura cautelare.

LEGGI ANCHE -> Colleferro, dopo anni di maltrattamenti denuncia il compagno: i fatti