San Lorenzo, accoltella i figli di 25 e 26 anni: arrestato 75enne

Sfiorata la tragedia nella tarda mattinata di ieri a San Lorenzo, una nota zona di Roma, all’interno di un appartamento situato in via degli Ausoni. Per futili motivi un uomo di 75 anni è andato su tutte le furie e ha accoltellato il figlio di 25 anni. L’uomo aveva alzato troppo il volume della televisione per non sentire la radio accesa dalla moglie. Quando il figlio gli ha chiesto di abbassare il volume ha reagito male, ha preso un coletto da cucina e lo ha ferito al torace.

In casa erano presenti anche la moglie e l’altro figlio dell’anziano signore, un ragazzo di 26 anni. Non appena i due sono intervenuti il 75enne ha accoltellato anche l’altro figlio ferendolo al fianco. In preda alla paura la donna ha subito allarmato le forze dell’ordine e portato i figli fuori di casa per paura che il marito potesse aggredirli ancora. La moglie dell’anziano aveva però dimenticato le chiavi dell’auto, tornata in casa il marito l’ha minacciata col coltello usato per ferire i figli.

Immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta aggressione avvenuta ieri mattina a Roma, nella zona San Lorenzo. Gli agenti hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione, mentre inveiva ancora contro la moglie. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, i due ragazzi sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale. Il 25enne è stato subito sottoposto ad un delicato intervento chirurgico a causa delle gravi ferite riportare in seguito all’aggressione. Meno gravi sono risultate le condizioni di salute del 26enne. Intanto, i poliziotti hanno arrestato il 75enne con l’accusa di tentato omicidio plurimo aggravato. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato nel carcere di Velletri.