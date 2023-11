Rozzano, accusa la moglie di avere un amante e la accoltella: arrestato 32enne

Un uomo di 32 anni di origine marocchina è stato arrestato nella serata di ieri a Rozzano con la grave accusa di tentato omicidio. In preda alla furia si è scagliato con brutale violenza contro la moglie, sua connazionale, all’interno della loro abitazione situata in via Mandorli. Motivo del furioso litigio? Era convinto che lei avesse un amante, lei ha provato a convincerlo del contrario ma è stata aggredita con ferocia.

In preda alla rabbia ha più volte accoltellato la moglie, al momento dell’aggressione in casa era presente anche il figlio della coppia, un bambino di soli tre anni. Intorno alle 18.30 è stata la vittima ad allarmare i soccorsi per chiedere aiuto. Ricevuta la segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine sul luogo in cui si sono svolti i fatti, a Rozzano. Giunti all’interno dell’appartamento gli agenti hanno trovato il 32enne sporco di sangue. Non ha opposto nessuna resistenza quando li ha visti arrivare e ha consegnato subito il coltello usato per ferire la moglie.

L’uomo è stato portato dai Carabinieri al carcere di San Vittore, la moglie invece è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. S trova ricoverata al Pronto Soccorso del San Carlo, dove le sono state riscontrare ferita alla testa, alle gambe e alle braccia.

