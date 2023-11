Trieste, 30enne sfonda una porta a vetri in casa: muore in ospedale

Dramma nella notte a Trieste, dove un ragazzo di soli 30 anni ha perso la vita. La tragica vicenda si è svolta intorno a mezzanotte all’interno di un appartamento situato nel rione Roiano. Stando alle prime informazioni sul caso la vittima era rientrata a casa da poco quando, per ragioni ancora sconosciute, ha sfondato con un calcio una porta a vetri all’interno della sua abitazione.

In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento di un’automedica e di un’ambulanza sul luogo in cui si è svolta la tragica vicenda a Trieste. Sfondando la porta a vetri il 30enne ha riportato una ferita grave all’arteria femorale. Sul posto per i dovuti rilievi del caso è intervenuta anche la Polizia, la vittima è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso di Cattinara, le sue condizioni di salute però sono apparse sin da subito disperate.

In ospedale il 30enne ha dovuto fare i conti anche con un arresto cardiaco, i medici hanno provato a lungo a rianimarlo ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. L’uomo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. All’interno della sua abitazione è intervenuta anche la Polizia Scientifica, saranno le dovute indagini a fare luce sulla tragica vicenda.

