Trieste, accoltella il compagno dopo una lite: entrambi in ospedale

La violenta aggressione è avvenuta nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 ottobre 2023 a Trieste, in seguito ad una furiosa lite scoppiata tra un uomo e una donna. I due da tempo hanno una relazione e vivono insieme in via Cumano. Lo scontro è scoppiato proprio tra le mura domestiche e si sarebbe potuto trasformare in una vera e propria tragedia.

In preda alla rabbia è stata la donna a scagliarsi con ferocia contro il compagno. Ha impugnano un coltello da cucina e lo ha più volte colpito al torace. In seguito all’aggressione la vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Triste in ambulanza. Le sue condizioni di salute sono gravi ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Anche la compagna, di origini straniere, ha riportato alcune ferite a causa dello scontro violento, le sue però sono lievi.

Sul posto in cui si sono svolti i fatti intorno alle tre di notte sono intervenute anche le forze dell’ordine per i dovuti rilevi del caso. Al momento non è noto con esattezza cosa sia successo e nemmeno cosa abbia provocato l’acceso litigio. Gli agenti continuano ad indagare ma al momento non è stato ancora contestato nessun provvedimento nei confronti della coppia.

