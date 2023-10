Catania, perseguita e minaccia l’ex ma viene scarcerato: il motivo

A Catania un uomo di 42 anni da tempo fa vivere l’ex compagna nella paura e nel terrore a causa del suo comportamento persecutorio e minacciato. Il motivo? Non riesce ad accettare la fine della loro storia d’amore durata dieci anni. In preda alla gelosia la pedinava e continuava ad inviarle messaggi, foto, minacce e insulti, anche con profili social falsi.

Stanca di vivere con ansia e disagio la vittima ha trovato il coraggio di denunciare l’ex compagno. L’uomo è stato beccato dalle forze dell’ordine in fragranza di reato, stava infatti seguendo la donna per l’ennesima volta. Il 42enne è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori, aggravati dall’uso di strumenti telematici. In seguito all’arresto era stato portato in carcere ma poco dopo è stato scarcerato. Il motivo?

È stato il gip ad escludere l’accusa di atti persecutori. Stando a quanto reso noto dal giudice la donna ha affermato in modo generico di avere paura per la propria incolumità a causa del comportamento dell’ex compagno, però non ha fornito oggettive circostanze a dimostrazione di un timore fondato. Ha poi fatto presente che la vittima ha detto di aver modificato le sue abitudine senza però far sapere in cosa consistevano le modifiche.

