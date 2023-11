Botricello, 23enne uccide il padre a coltellate: aveva problemi psicologici

Drammatica vicenda quella che si è svolta a Botricello, comune in provincia di Catanzaro. Per ragione ancora da chiarire un uomo di 52 anni è stato ucciso. La vittima è Francesco Cosco, ad aggredirlo brutalmente fino ad ucciderlo è stato il figlio 23enne, Alessio Cosco. L’aggressione è avvenuta tra le mura del loro appartamento, in quel momenti padre e figlio erano da soli in casa.

Da tempo il 23enne soffre di problemi psicologici, per uccidere il padre ha utilizzato un’arma da taglio. La terribile vicenda ha sconvolto la popolazione di Botricello. In seguito ad una segnalazione il medico di famiglia è intervenuto sul posto, dove poco dopo si sono precipitati anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Sul luogo in cui si sono svolti i fatti è intervenuto anche l’elisoccorso, il 52enne però non è stato trasportato in ospedale perché i medici dopo averlo visitato hanno accertato che per lui non c’era ormai più nulla da fare.

Il motivo della brutale aggressione? Questo al momento non è ancora noto, non è infatti chiaro cosa sia successo tra padre e figlio mentre erano da soli in casa. I Carabinieri continuano ad indagare per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda e cosa abbia potuto spingere il 23enne a compiere un gesto così estremo.

LEGGI ANCHE -> Brescia, accoltella l’amico dopo una lite in casa: arrestato 26enne