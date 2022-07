Milano, calci e pugni all’ex compagna per strada: 27enne in manette

La violenta vicenda si è svolta nella serata di ieri 12 luglio 2022 a Milano, nella zona Baggio. Poco dopo le 23 una ragazza peruviana di 27 anni è stata brutalmente aggredita dall’ex compagno, un ecuadoriano che ha la sua stessa età. L’ha colpita con violenti calci e pugni sul volto, la sua furia non si è placata nemmeno quando l’ha vista distesa a terra con il viso pieno di sangue. Ha continuano a colpirla mentre alcune ragazze tentavano di fermarlo.

Ad intervenire dopo aver sentito le disperate urla è stato poi un uomo che si trovava in zona, una guardia giurata fiduciaria. Giunto sul posto ha bloccato il ragazzo e gli ha chiesto di fermarsi, a quel punto lui si è dato alla fuga. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo della violenta aggressione avvenuta ieri sera a Milano.

Stando alle prime informazioni sul caso tra i due ex conviventi il violento litigio è scoppiato a causa della figlia nata dalla loro relazione. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto la 27enne è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Ha riportato diverse ecchimosi ma fortunatamente non è in condizioni gravi. Agli agenti la vittima ha raccontato che i litigi con l’ex erano sempre più frequenti nell’ultimo periodo. Lui stava diventando sempre più insistente ed è per questo che aveva interrotto ogni tipo di rapporto. Il 27enne dopo aver picchiato l’ex compagna è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori ai danni della vittima.