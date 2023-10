Napoli, accoltella familiare dopo una lite: arrestato

L’aggressione si è svolta nella giornata di lunedì, 2 ottobre 2023 a Napoli, all’interno di un appartamenti situato in via Melofioccolo. In seguito ad una violenta lite un uomo di 46 anni già noto alle forze dell’ordine si è scagliato con molta violenza contro un familiare, colpendolo più volte con un coltello.

In seguito alla segnalazione di una violenta lite i poliziotti si sono precipitati sul posto. Lì hanno visto diverse tracce ematiche e hanno appreso che la vittima era stata trasportata all’Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. A causa dell’aggressione ha riportato alcune ferite da taglio alla gamba e all’anca. Dopo aver perquisito l’abitazione dell’aggressore gli agenti hanno trovato in camera da letto una pistola a tamburo priva di tappo rosso, una calibro 22 con matricola abrasa e i relativi munizionamenti.

In camera hanno anche trovato due coltelli a serramanico, 25 cartucce a salve, un cellulare e due passamontagna. Il 46enne è stato quindi arrestato non solo con l’accusa di lesioni personali aggravate ma anche per illegale detenzione di armi e relativo munizionamento. L’uomo dopo l’arresto è stato portato in carcere. Al momento non sono note le condizioni di salute della persona accoltellata dal familiare.

