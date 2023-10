Giugliano, tenta di investire l’ex e la aggredisce in ospedale: arrestato

I fatti si sono svolti la scorsa notte a Giugliano, comune della città di Napoli, dove un uomo di 52 anni per circa sei mesi ha perseguitato e minacciato l’ex fidanzata. Il motivo? Non riusciva ad accettare la fine della loro relazione. Dopo averla minacciata e perseguitata a lungo, l’uomo ieri ha tentato di investirla con la sua auto.

Il fratello della vittima l’ha soccorsa e portata in ospedale per ricevere le cure necessarie, anche l’ex fidanzato li ha raggiunti in ospedale a Giugliano. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, ad allarmarli sono stati i sanitari. Prima del loro arrivo però il 52enne si è scagliato contro l’ex fidanzata, l’ha colpita con un violento calcio e diversi strattoni. Il fratello ha cercato di difenderla mentre i presenti spaventati urlavano per ciò che stava accadendo.

Gli agenti poco dopo hanno bloccato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per detenzione di armi. Dopo aver perquisito il suo appartamento hanno trovato 28 grammi tra marijuana e hashish. Il 52enne è stato quindi arrestato oltre che per maltrattamenti e atti persecutori anche per detenzione di droga a fini di spaccio ed è stato condotto in carcere.

