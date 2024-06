Ficarazzi, spinge l’ex marito da un ponte: denunciata 57enne

Sfiorata la tragedia nella giornata di ieri, martedì 4 giugno 2024 nel viadotto che collega Ficarazzi e Aspra, nel Palermitano. Durante un’accesa lite scoppiata tra due ex coniugi una donna di 57 anni ha spinto giù dal ponte l’ex marito, un uomo di 47 anni. La vittima è precipitata da un’altezza di cinque metri, a lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla violenta scena.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’interventi sul posto dei Carabinieri della stazione di Ficarazzi e dei Vigili del fuoco. Dalle indagini è emerso che il loro rapporti era conflittuale da tempo, in fase di separazione si ritrovavano spesso a litigare in modo alquanto animato, questa volta però la situazione è precipitata pericolosamente. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto il 47enne è stato trasportato all’ospedale Civico di Palermo, nel reparto di osservazione breve intensiva.

I medici hanno riscontrato fratture alle ossa nasali e al bacino, guaribili in 40 giorni, fortunatamente l’uomo non è in pericolo di vita. Le forze dell’ordine indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda. La donna è stata subito identificata e denunciata per lesioni personali.

