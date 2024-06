Napoli, minaccia e insulta l’ex moglie: il figlio riprende tutto e lo fa arrestare

È successo a Napoli, un uomo di 39 anni già noto alle forze dell’ordine è finito in manette per aver minacciato e insultato l’ex moglie. Non era la prima volta che manifestava comportamenti violenti e persecutori nei suoi confronti, infatti nei suoi confronti era stato disposto il divieto di avvicinamento e l’allontanamento dalla casa familiare con l’accusa di atti persecutori.

In piena notte l’uomo ha violato il divieto e si è recato a casa dell’ex moglie, dove l’ha insultata e minacciata. Lei in preda alla paura e stanca di subire le continue persecuzioni da parte dell’ex marito si è recata dai Carabinieri. La vittima ha portato con sé una prova contro il 39enne, una registrazione fatta da uno dei suoi figli. Come gli avevano consigliato gli agenti infatti il ragazzo, un 18enne, ha ripreso col cellulare il momento in cui il padre ha minacciato l’ex moglie e l’ha insultata pesantemente.

I Carabinieri dopo aver rintracciato l’uomo lo hanno arrestato con le accuse di atti persecutori, violazione del divieto di avvicinamento e dell’allontanamento dalla casa familiare. Dopo l’arresto è stato portato in carcere in attesa di giudizio.

