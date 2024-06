Collegno, donna investita per vendetta: arrestati marito e moglie

È successo nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 giugno a Collegno, comune della città di Torino. Una donna di 51 anni è stata investita da un’auto mentre portava a spasso il cane, dalle indagini però è emerso che non si è trattato di un tragico incidente ma di una vera e propria vendetta.

A travolgerla con l’auto è stata una coppia, dalle telecamere di sorveglianza della zona si vede chiaramente che marito e moglie poco prima avevano litigato con la vittima e subito dopo l’hanno investita. Dalle indagini è emerso che la 51enne qualche tempo fa era stata ospite per un periodo della coppia a casa loro. Li aveva però denunciati per maltrattamenti ed era andata via. L’incidente è avvenuto in viale XXIV maggio, a Collegno, dopo il violento impatto l’auto si è allontanata a velocità ed è stata trovata poco distante.

I proprietari dell’auto sono un uomo di 53 anni e una donna di 43 anni, hanno investito la vittima per vendetta. In seguito alla terribile vicenda sono stati entrambi arrestati con l’accusa di tentato omicidio. La 51enne dopo l’accaduto è stata immediatamente soccorsa e portata in ospedale per ricevere le cure necessarie. I medici le hanno riscontrato traumi e lesioni con 90 giorni di prognosi, fortunatamente però non è in pericolo di vita.

