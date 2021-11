Matias, lo zio in ospedale con un coltello per vendicarlo: “Lo ammazzo”

Il piccolo Mattias è stato ucciso lo scorso 16 novembre 2021 all’interno dell’appartamento in cui viveva con la madre, a Cura di Vetralla, in provincia di Viterbo. Aveva solamente dieci anni, ad ucciderlo con una coltellata alla gola è stato il padre, il 44enne Mirko Tomkow. L’uomo da qualche settimana non poteva più avvicinarsi all’ex moglie e al figlio per via di un divieto di avvicinamento, ha però approfittato di un momento in cui il bimbo era da solo in casa per togliergli la vita.

La famiglia della giovanissima vittima è sotto shock, nella giornata di sabato 20 novembre sono stati celebrati i funerali. Un momento davvero drammatico e commovente, in tantissimi hanno partecipato alla funzione per dargli un ultimo saluto. Intanto, lo zio di Matias in preda allo shock e alla furia si è recato all’ospedale Belcolle di Viterbo, dove si trova ancora ricoverato il padre della vittima. Con un coltello tra le mani l’uomo ha urlato: “Ditemi dov’è che lo ammazzo”.

Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine per evitare di far compiere gesti estremi allo zio di Matias. I carabinieri sono riusciti subito a fermarlo, in preda all’ira e al dolore voleva vendicare il nipotino. Il padre del piccolo è piantonato in ospedale, è stato arrestato con la grave accusa di omicidio volontario.

