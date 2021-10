È successo a Cremona, una donna di 49 anni dopo aver scoperto che il marito la tradiva con una sua amica ha deciso di vendicarsi commettendo il reato di revenge porn. Come? Dopo aver preso il telefono dell’uomo ha trovato un video hot e lo ha inviato ad una sua amica. Ma non è finita qua, lo ha poi condiviso anche in rete. Vedendo il video sul web l’amante ha scoperto di essere stata filmata senza il suo consenso.

La sua vendetta ha fatto finire la donna tradita nei guai, con l’accusa di revenge porn è infatti stata rinviata a giudizio. I fatti risalgono al 2019, la donna è stata accusata di aver diffuso materiale pornografico degli incontri clandestini tra il marito e la sua amante. L’ormai ex amica della 49enne in seguito alla vicenda che senza volerlo l’ha resa protagonista, si è costituita parte civile.

Il marito della donna incontrava la sua amante ogni venerdì mattina, quando lei era a Milano. Nel momento in cui l’amante ha sporto denuncia ha detto: “Non sapevo di essere filmata, altrimenti non avrei dato il consenso.” La donna dopo aver visto in rete le foto che la ritraevano durante alcuni momenti di intimità è rimasta sconvolta. Dopo l’accusa a suo carico la donna tradita si è difesa dicendo di aver inviato le foto solo ad un’amica come prova della sua volontà di separarsi dall’infedele marito.

