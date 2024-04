Livorno, aggredisce con ferocia una donna per strada: arrestato

La violenta vicenda è avvenuta nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 aprile a Livorno, precisamente in in via dell’Industria. Diverse sono state le segnalazioni arrivate alla Polizia intorno all’1.30, coloro che hanno telefonato hanno detto agli agenti che un uomo stava trascinando per strada una donna e la stava picchiando con violenza.

Le forze dell’ordine si sono subito precipitate sul luogo in cui si è svolta l’aggressione a Livorno nella notte. Giunti sul posto hanno colto l’uomo in flagrante, mentre stava ancora aggredendo la vittima. Alla vista degli agenti l’aggressore, di origini tunisine, si è immediatamente dato alla fuga. La donna era terrorizzata e in lacrime, non appena ha visto i poliziotti è subito corsa verso di loro per chiedere aiuto. Era stata picchiata con così tanta ferocia che aveva la mascella e il naso rotti. Se non fosse arrivata la Polizia la situazione sarebbe potuta degenerare ancora di più.

Dopo un lungo inseguimento l’uomo è stato bloccato e arrestato dalla Polizia con le gravi accuse di violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per lesioni personali. Non è noto se fosse il compagno della vittima o se il loro rapporto fosse di altra natura. La donna è stata portata d’urgenza in ospedale per ricevere le cure adeguate, i medici dopo averla medicata l’hanno dimessa con 30 giorni di prognosi.

