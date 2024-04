Napoli, minaccia la moglie poi la prende a pungi: arrestato marito violento

Da troppo tempo la donna era costretta a vivere nel terrore a causa dell’atteggiamento violento e minaccioso del marito, i fatti si sono svolti a Napoli, all’interno di un’abitazione situata nel centro storico della città. La violenta vicenda si è svolta nella serata di ieri, domenica 14 aprile, ma non era certo la prima volta che l’uomo manifestava comportamenti aggressivi nei confronti della vittima.

In seguito alla segnalazione le forze dell’ordine si sono precipitate sul posto, un appartamento nel centro storico di Napoli. Lì hanno trovato la donna in evidente stato di agitazione, era terrorizzata per ciò che era accaduto poco prima. Ai poliziotti ha raccontato che il marito per futili motivi l’aveva minacciata di morte con un coltello. L’aveva poi colpita con un violento pugno al torace. Tutto è avvenuto davanti agli occhi spaventati dei loro figli, sentendo le urla è stato un familiare presente nello stabile ad intervenire per metterla in salvo dall’ira del suo aguzzino.

La donna è riuscita a nascondersi in bagno, per un po’ il marito ha continuato a minacciarla di morte dopodiché è andato via. La Polizia è riuscito a rintracciarlo poco dopo la vicenda, l’uomo è stato arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia.

