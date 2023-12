Ancona, picchia la moglie dopo una lite: il figlio 11enne lo fa arrestare

La violenta vicenda si è svolta nella giornata di ieri, mercoledì 20 dicembre ad Ancona. Cosa è successo? Un uomo di 50 anni si è scagliato contro la moglie tra le mura domestiche in seguito ad una lite scoppiata per futili motivi. In casa nel momento dell’episodio di violenza era presente anche il figlio della coppia, un ragazzino di soli 11 anni. Quest’ultimo in preda alla paura ha allarmato le forze dell’ordine per poter aiutare la madre.

Agli agenti ha raccontato che il padre stava picchiando la madre, ricevuta la segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si sono svolti i fatti, ad Ancora. Giunti all’interno dell’appartamento gli agenti hanno trovato il 50enne visibilmente agitato, mamma e figlio erano terrorizzati. Non era la prima volta che l’uomo manifestava comportamenti violenti ai danni della moglie, una donna di nazionalità straniera. Più volte lo aveva giù denunciato per le violenze subite, ma questo non era servito a fargli cambiare comportamento.

I militari dopo aver accertato il suo comportamento violento lo hanno arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lo hanno portato nel Carcere di Montacuto. La vittima è stata invece portata in ospedale per ricevere le cure necessarie, fortunatamente le sue ferite sono lievi.

