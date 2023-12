Falconara Marittima, 39enne picchia la moglie: la figlia lo fa arrestare

La violenta aggressione si è svolta a Falconara Marittima, in provincia di Ancona, dove un uomo di 39 anni di origine nigeriana si è scagliato con violenza contro la moglie. La vittima è una donna di 34 anni, i fatti sono avvenuti tra le mura domestiche in seguito ad una lite. Non era la prima volta che la maltrattava, insulti, minacce e percosse erano all’ordine del giorno.

Stanca del comportamento violento del marito la donna la stessa mattina in cui è avvenuta l’ennesima aggressione si era recata nella caserma di Falconara Marittima per denunciarlo. Tornata a casa ha subito l’ennesimo maltrattamento, a salvarla è stata la figlia di 7 anni. In preda alla paura la bambina ha chiamato le forze dell’ordine per chiedere aiuto, agli agenti ha raccontato che il padre stava picchiando la madre.

Ricevuta la segnalazione i Carabinieri si sono precipitati sul luogo in cui si sono svolti i fatti. La 34enne aveva il volto pieno di lividi dopo che il marito l’aveva colpita con violenti schiaffi e pugni. Il 39enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La vittima è stata invece trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie, la prognosi è di 5 giorni.

LEGGI ANCHE -> Napoli, 19enne morboso e molesto con l’ex: arrestato per atti persecutori