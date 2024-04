Vertova, dimentica il freno a mano e l’auto lo investe: muore 73enne

Dramma nella giornata di ieri a Vertova, comune in provincia di Bergamo, dove un anziano uomo di 73 anni ha perso la vita. Come si è svolta la tragica vicenda? La vittima quotidianamente si recava in un terreno di sua proprietà situato a breve distanza dalla sua abitazione di Vertova per sistemare la legna e non solo.

Quando la figlia ha notato che il padre non rientrava si è preoccupata a causa dell’insolito ritardo e lo ha raggiunto per accertarsi che stesse bene. Non appena è arrivata sul posto ha fatto però l’amara scoperta, il 73enne era incastrato sotto la sua auto, una Fiat Doblò. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco e del personale medico del 118 sul luogo della tragica vicenda.

Sfortunatamente i sanitari non appena sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, al loro arrivo infatti era già morto. Al momento la dinamica della vicenda non è ancora del tutto chiara. Stando alle prime ipotesi del caso però sembra che la vittima avesse dimenticato di inserire il freno a mano. Il veicolo si trovava in una strada in pendenza e scivolando lo ha investito.

