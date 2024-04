Napoli, violento con i familiari dopo una lite: 51enne in manette

La violenta vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Napoli, all’interno di un’abitazione situata nel centro storico della città. Probabilmente per futili motivo è scoppiato l’ennesimo litigio tra le mura domestiche e sono state allarmate le forze dell’ordine. Queste si sono precipitate sul posto in seguito alla segnalazione di lite in famiglia.

Non appena sono arrivati sul posto gli agenti del commissariato Decumani hanno subito avvistato un uomo in evidente stato di agitazione. Con un atteggiamento alquanto minaccioso stava cercando di aprire la porta di un appartamento, con esattezza i fatti sono avvenuti nel centro storico di Napoli nel pomeriggio di martedì 9 aprile. I poliziotti in poco tempo sono riusciti a calmare l’uomo, un 51enne, poco dopo sono stati raggiunti da una donna in preda alla preoccupazione.

La donna ha raccontato agli agenti che il figlio da tempo manifestava comportamenti minacciosi e violenti nei loro confronti. Spesso era stato violento anche nei confronti di altri familiari. Loro fino ad ora non avevano mai trovato il coraggio per denunciarlo, ma erano stanchi di subire in silenzio. In seguito alle dovute indagini il 51enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e non potrà più rendere la vita dei suoi familiari un inferno.

