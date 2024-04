Viterbo, 70enne trovato mummificato in casa: era morto da settimane

La macabra scoperta risale a qualche giorno fa, un anziano uomo di quasi 70 anni è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento situato in via Saffi a Viterbo. La vittima è Tullio Orsini e si tratta dell’ennesimo dramma della solitudine, per molto tempo infatti nessuno si è accorto che era morto.

Nella giornata di lunedì 8 aprile è stato un vicino di casa ad allarmare i soccorsi dopo aver sentito un forte e disgustoso odore provenire dall’abitazione del 70enne. In seguito alla segnalazione forze dell’ordine e Vigili del fuoco si sono precipitati sul posto. Non appena sono entrati in casa hanno trovato il corpo dell’anziano mummificato. Il decesso risale a diverse settimane fa, forse addirittura mesi, nessuno però se ne era accorto fino ad ora.

Il 70enne era originario di Roma ma da quasi due anni si era trasferito a Viterbo, dove non aveva né familiari né amici. Probabilmente non aveva molte conoscenze in generale dal momento che da quando è morto nessuno si era accorto di nulla. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica per i dovuti rilievi del posto, stando alle prime informazioni sul caso l’anziano sarebbe morto per cause naturali.

