Torre del Greco, minaccia e picchia moglie: 35enne ai domiciliari

È finalmente finito l’incubo di una donna, picchiata e maltrattata da tempo dall’ormai ex marito, i fatti si sono svolti a Torre del Greco. Mentre erano ancora sposati l’uomo, un 35enne, ha iniziato a manifestare atteggiamenti violenti nei confronti della convivente. In più occasioni l’ha aggredita fisicamente e l’ha minacciata di morte dicendole che l’avrebbe sfigurata con l’acido e bruciata viva.

Stanca di subire le vessazioni dal parte del marito la vittima ha trovato il coraggio di mettere fine al loro matrimonio, lui però ha continuato a minacciarla. Dopo la separazione ha anche tentato di violentarla sessualmente cogliendola di sorpresa alle spalle, in quell’occasione ad evitare il peggio è stato l’intervento di un’amica della donna. Dopo che la moglie lo ha denunciato le indagini hanno permesso di accertare i comportamenti violenti e minacciosi ai danni della vittima, fondamentali sono state anche le testimonianze contro il 35enne.

Nei confronti dell’uomo i carabinieri di Torre del Greco hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nella sua abitazione. Dovrà anche tenere il braccialetto elettronico e non potrà comunicare in alcun modo con l’ex moglie. Il 35enne dovrà rispondere ai reati di tentata violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia.

