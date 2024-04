Dramma a Poggiridenti: 50enne ucciso a coltellate dal nipote

La tragica vicenda si è svolta nella serata di sabato, 6 aprile 2024 a Poggiridenti, in provincia di Sondrio. All’interno di una villetta è scoppiata una lite tra zio e nipote sfociata presto nel sangue, ad avere la peggio è stato il primo, un uomo di 50 anni. La vittima è Davide Conforto, in preda alla furia è stato accoltellato dal nipote alla gola, il fendente non gli ha lasciato scampo.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo della drammatica vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Poggiridenti. Giunti sul posto però i sanitari non hanno potuto fare altro che costatare il decesso del 50enne. Per lui infatti non c’era ormai più nulla da fare, era già morto al loro arrivo. Saranno le indagini a chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti. Al momento il movente che ha spinto il nipote della vittima ad ucciderlo non è ancora chiaro.

Stando alle prime informazioni sul caso il nipote della vittima è stato portato nella caserma di Alessi per essere interrogato. La villetta in cui si è svolto l’omicidio intanto è stata posta sotto sequestro per i dovuti rilievi del caso.

LEGGI ANCHE -> Torre del Greco, fa arrestare il genero e la figlia lo minaccia: anche lei in manette