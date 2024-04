Torre del Greco, fa arrestare il genero e la figlia lo minaccia: anche lei in manette

I fatti si sono svolti nella notte a Torre del Greco, comune della città di Napoli, intorno alle tre. In seguito ad una segnalazioni di lite in famiglia le forze dell’ordine si sono precipitate sul posto. Giunti davanti all’abitazione in cui è avvenuta la vicenda la porta di ingresso era socchiusa, dentro oltre alla coppia che ci viveva c’era anche il padre della donna.

Quest’ultima aveva chiari segni di percosse sul corpo e la cucina era a soqquadro. Ad aggredire la vittima un uomo di 34 anni già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri hanno portato tutti e tre in caserma, dove il padre della donna ha denunciato il genero per averla aggredita, a quanto pare non era la prima volta che manifestava comportamenti violenti nei suoi confronti. In caserma sono intervenuti anche i sanitari del 118 per prestare i soccorsi alla vittima, lei però non ha voluto raccontare gli episodi di violenza subiti.

In seguito alla denuncia dell’anziano uomo il 34enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed è stato condotto in carcere. Fuori dalla caserma la figlia lo ha minacciato di morte per aver denunciato il suo compagno. Riportati dentro è emerso che in passato il 73enne aveva già denunciato la figlia, una donna di 37 anni, per estorsione e maltrattamenti. A quel punto anche lei è stata arrestata ed è stata portata nel carcere di Pozzuoli.

