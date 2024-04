Barra di Napoli, minaccia la moglie con un martello: 62enne in manette

È successo tra le mura domestiche di un’abitazione situata nel quartiere Barra di Napoli, dove un uomo di 62 anni per l’ennesima volta ha minacciato la moglie. Questa non era affatto la prima volta che manifestava comportamenti violenti nei suoi confronti, da tempo infatti la faceva vivere con l’ansia e il terrore.

Durante l’ultimo violento litigio scoppiato all’interno dell’appartamento l’uomo è andato su tutte le furie e ha minacciato di morte la moglie con martello, un coltello e un pezzo di marmo. In seguito alla segnalazione la Polizia si è immediatamente recata sul posto, nel quartiere Barra di Napoli e ha trovato la vittima in preda alla paura. Agli agenti la donna ha ammesso ciò che era successo poco prima. Il marito nel tentativo di entrare in casa aveva anche danneggiato la porta di ingresso per poi darsi alla fuga.

I poliziotti hanno rintracciato l’uomo poco dopo in strada, tra le mani aveva ancora il pezzo di marmo. Non si è calmato nemmeno alla vista degli agenti, questi non appena sono riusciti a bloccarlo lo hanno perquisito e hanno trovato anche il coltello. Il 62enne è stato arrestato con le accuse di atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale.

LEGGI ANCHE -> Corridonia, 86enne uccide la moglie e tenta il suicidio: è gravissimo