Corridonia, 86enne uccide la moglie e tenta il suicidio: è gravissimo

Dramma proprio nel giorno di Pasqua, la tragica vicenda si è svolta in provincia di Macerata, campagne di Corridonia. Un anziano uomo di 86 anni, Bruno Cartechini, con un fucile da caccia regolarmente detenuto ha sparato alla moglie uccidendola sul colpo. La vittima, sua coetanea, è Palma Romagnoli. Dopo l’insano gesto ha rivolto l’arma contro se stesso e ha di nuovo aperto il fuoco.

L’uomo è rimasto gravemente ferito all’addome, ma a differenza della moglie non è morto sul colpo. Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 dopo ciò che è accaduto. È stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Torrette di Ancona, dove è ricoverato in gravissime condizioni. I fatti sono avvenuti all’alba di domenica mattina tra le mura domestiche di un’abitazione situata nelle campagne di Corridonia. Dopo aver sentito gli spari è stato il genero ad allarmare i soccorsi, che vive insieme alla figlia della coppia al piano superiore.

I vicini di casa si sono detti sconvolti, hanno fatto sapere che l’86enne amava moltissimo la moglie e non sopportava che stesse così male. Da mesi era allettata a causa di alcuni problemi di salute, sembra infatti che l’abbia uccisa per mettere fine alle sue sofferenze.

