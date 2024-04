Qualiano, ubriaco minaccia e picchia la madre: 38enne arrestato

L’incubo di un’anziana donna è finalmente finito, i fatti si sono svolti a Qualiano, comune della città di Napoli. Da tempo il figlio di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, rendeva la sua vita un inferno. Il motivo? Probabilmente per costringerla a dargli i soldi per acquistare sostanze stupefacenti, lei però non aveva mai trovato il coraggio per denunciarlo.

Dopo aver sentito le forti urla provenire dall’appartamento in cui madre e figlio vivevano insieme alcuni vicini di casa si sono preoccupati e hanno allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione di lite in famiglia i Carabinieri si sono precipitati sul posto, un appartamento situato a Qualiano. Giunti all’interno dell’abitazione hanno trovato l’uomo fuori di sé, la vittima invece era terrorizzata e su varie zone del corpo aveva chiari segni di percosse.

Agli agenti la donna ha ammesso che poco prima il figlio l’aveva minacciata di morte e picchiata con violenza. Ha anche detto che non era la prima volta che manifestava comportamenti violenti nei suoi confronti, i maltrattamenti infatti andavano avanti da mesi. Il 38enne era visibilmente ubriaco e probabilmente sotto l’uso di sostanze stupefacenti, non si è calmato nemmeno alla vista degli agenti. In casa sono state trovate diverse dosi di hashish, l’uomo è stato arrestato.

LEGGI ANCHE -> Ostia, minaccia la madre per i soldi della droga: 42enne in manette