Ostia, minaccia la madre per i soldi della droga: 42enne in manette

In passato era stato già allontanato dall’abitazione dell’anziana madre a causa del suo comportamento violento, ma questo non è bastato a farlo stare alla larga da lei, i fatti sono avvenuti a Ostia. L’uomo, un 42enne, si è ripresentato a casa della vittima ed era fuori di sé. Preoccupati dopo aver sentito le urla sono stati alcuni vicini di casa ad allarmare le forze dell’ordine.

In seguito alla segnalazione di una lite tra madre e figlio la Polizia si è precipitata sul posto, un appartamento situato a Ostia, lì hanno trovato l’anziana donna in preda alla paura e all’agitazione. Agli agenti ha raccontato che il figlio poco prima era stato lì e l’aveva aggredita verbalmente perché voleva entrare in casa. Il motivo? Pretendeva da lei i soldi per compare la droga ed è andato su tutte le furie di fronte al suo rifiuto.

Dalle indagini è emerso che lo scorso 25 marzo nei confronti del 42enne era stato disposto un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. L’uomo è stato quindi arrestato per aver violato il divieto, è anche accusato del reato di maltrattamenti in famiglia. A causa del suo comportamento violento ai danni dell’anziana madre è stato quindi arrestato e condotto in carcere.

