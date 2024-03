Segni, minaccia e picchia la moglie, lei lo denuncia: 50enne nei guai

Da anni il marito le rendeva la vita un inferno, la vicenda si è svolta in provincia di Roma, a Segni. La vittima è una donna di 45 anni, da troppo tempo subiva tra le mura domestiche le violenze fisiche e verbali del convivente, un uomo di 50 anni, ma ha finalmente trovato il coraggio di denunciarlo.

Per futili motivi l’uomo si scagliava spesso contro la moglie, oltre ad offenderla continuamente e a minacciarla di morte l’ha più volte aggredita anche fisicamente con calci, pugni e schiaffi. L’ultima aggressione risale allo scorso 21 marzo, stanca di subire ancora i maltrattamenti del marito violento la 45enne si è risvolta alle forze dell’ordine per chiedere aiuto.

In seguito alla segnalazione della donna i Carabinieri si sono precipitati sul posto, un’abitazione di Segni, dove hanno trovato la 45enne turbata e spaventata a causa del violento comportamento del marito. Lui l’ha minacciata anche davanti agli agenti. Rassicurata dai militari la vittima ha confessato che non era la prima volta che l’uomo la minacciava e la picchiava. Nei confronti del 50enne è stato emesso un divieto di avvicinamento all’ormai ex moglie e ai luoghi da lei frequentati abitualmente. La donna potrà finalmente vivere serenamente la sua vita senza avere più paura di essere maltrattata e insultata dall’ex marito.

