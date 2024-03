Brescia, 80enne trovato senza vita in casa: era morto da giorni

Ennesimo dramma della solitudine, questa volta i fatti si sono svolti a Brescia all’interno di un’abitazione situata in via Elba. Nella serata di ieri, mercoledì 27 marzo, alcuni vicini di casa della vittima si sono preoccupati perché da giorni la luce nel salotto della vittima restava perennemente accesa. Uno strano dettaglio che non è passato inosservato ed è per questo che hanno allarmato le forze dell’ordine.

In seguito alla vicenda immediato è stato l’intervento dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco sul luogo della vicenda, a Brescia. Alla porta di ingresso non rispondeva nessuno ed è per questo che i pompieri sono stati costretti a sfondarla per entrare nell’appartamento. Non appena gli agenti sono entrati hanno fatto l’amara scoperta, l’anziano uomo di 80 anni era morto. Hanno trovato il suo cadavere riverso sul pavimento, per lui non c’era ormai più nulla da fare. A quanto pare non aveva parenti né conoscenti vicini, nessuno aveva infatti provato a mettersi in contatto con lui negli ultimi giorni.

Stando alle prime informazioni sul caso l’80enne sarebbe morto per cause naturali, in seguito ad un improvviso malore. Il decesso risalirebbe a circa tre giorni fa, saranno però i dovuti accertamenti a fornire maggiori dettagli sulla sua morte.

