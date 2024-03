Cavriago, aggredisce il compagno dopo una banale lite: arrestata 38enne

La violenta aggressione è avvenuta a Cavriago, comune in provincia d Reggio Emilia, dove una donna di 38 anni si è scagliata con violenza contro il compagno, un uomo di 40 anni. I fatti sono avvenuti tra le mura domestiche in seguito ad una lite scoppiata per futili motivi. Cosa è successo? I due conviventi non erano d’accordo sul posizionamento delle stoviglie all’interno della lavastoviglie.

Un movente davvero assurdo e inspiegabile che ha spinto la donna ad assumere un comportamento molto violento nei confronti della vittima. Dalle parole sono passati presto alle mani. La 38enne in un primo momento ha strappato la maglietta al convivente, lo ha poi colpito ad un braccio e subito dopo lo ha aggredito con diversi calci su varie parti del corpo. A mettere fine alla sua rabbia e al suo atteggiamento violento sono state le forze dell’ordine, allarmate dai vicini di casa della coppia dopo aver sentito le urla provenire dal loro appartamento a Cavriago.

Giunti sul posto i Carabinieri hanno trovato la donna fuori di sé, poco prima aveva minacciato e aggredito il compagno. L’uomo è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie, le sue ferite sono state giudicate guaribili in 15 giorni. La 38enne è stata invece denunciata per il reato di lesioni personali ai danni del compagno.

