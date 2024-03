Roma, i genitori lo allontanano da casa e lui reagisce male: 22enne in manette

I fatti si sono svolti a Roma, protagonista della violenta vicenda un ragazzo di 22 anni. Dopo aver trascorso una serata con gli amici, durante la quale ha fatto per l’ennesima volta abuso di alcol e droga è tornato a casa in evidente stato di agitazione. Per fargli schiarire le idee e mettere a freno i suoi atteggiamenti violenti i suoi genitori lo hanno allontanato da casa, una decisione che però lui non ha preso affatto bene.

In preda all’ira il 22enne ha iniziato a tirare calci su tutto ciò che gli capitava davanti, poche ore dopo è tornato sotto casa dei genitori ma il suo atteggiamento non era affatto migliorato. Spaventati dal suo comportamento violento i familiari hanno allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento della Polizia sul luogo in cui si è svolta la vicenda a Roma, nel quartiere del Municipio Montesacro.

Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il ragazzo in preda alla rabbia, aveva danneggiato il citofono e lo scooter del padre perché i familiari non gli avevano permesso di entrare in casa. Più volte il giovane si era scagliato con violenza contro la porta dell’abitazione, aveva anche lanciato un vaso contro il padre. I poliziotti lo hanno arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, il 22enne è stato poi condotto nel Carcere di Regina Coeli.

