Golasecca, si dà fuoco davanti ai familiari: 50enne non ce l’ha fatta

Una vera e propria tragedia quella che si è verificata stamattina a Golasecca, comune in provincia di Varese, dove un 50enne si è dato fuoco davanti ai suoi familiari. I fatti si sono svolti in via Puccini, mentre era seduto all’interno della sua auto si è cosparso di benzina e ha fatto divampare le fiamme con lo scopo di togliersi la vita.

Ad assistere al tragico evento la moglie 42enne e la figlia di soli 13 anni, entrambe hanno disperatamente provato a salvargli la vita rimanendo gravemente ustionate anche loro. In seguito al suo tragico gesto la vittima è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano, nel reparto grandi ustionati, le sue condizioni di salute però erano disperate. I medici hanno fatto di tutto per tenerlo in vita, l’uomo però è morto in ospedale intorno alle 15.

I familiari del 50enne sono sotto shock dopo ciò che è accaduto davanti casa loro a Golasecca, incredula è anche la popolazione, il sindaco ha fatto sapere che era un uomo molto conosciuto e disponibile. I Carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda. Stando alle prime informazioni la vittima si stava separando dalla moglie e non viveva più a casa con lei e con la figlia. È probabile che il suo disperato gesto è derivato dalla difficoltà di accettare la fine del loro matrimonio.

