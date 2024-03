Cesano Boscone, accoltella lo zio in strada: lite scoppiata per una donna

La tragica vicenda si è svolta nella notte a Cesano Boscone, comune in provincia di Milano. La violenta lite tra due uomini è scoppiata poco dopo la mezzanotte in via don Luigi Sturzo, nel quartiere Tessera. I due si conoscevano bene, erano infatti zio e nipote, ad avere la peggio è stato il 41enne dopo essere stato aggredito con ferocia dal 29enne.

Si trovavano in una strada piuttosto isolata quando è scoppiato il litigio, in preda all’ira il più giovane ha accoltellato lo zio colpendolo al torace e al collo. Ad allarmare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno notato l’uomo ferito a terra. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo in cui si è svolto l’accaduto, a Cesano Boscone. Dopo aver ricevuti i primi soccorsi la vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale, le sue condizioni di salute però sono apparse subito disperate. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita ma ogni tentativo si è rivelato inutile, è deceduto un’ora dopo l’arrivo in ospedale.

Poco dopo il 29enne si è recato in Caserma e ha confessato di aver accoltellato lo zio, per lui è subito scattato l’arresto con l’accusa di omicidio. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si sia svoltala vicenda. Stando alle prime informazioni sul caso zio e nipote hanno litigato per una donna contesa.

