Potenza, bimba investita mentre giocava in strada: è morta all’età di 6 anni

Il drammatico episodio è avvenuto nella serata di ieri a Potenza, nel rione Lucania. A perdere tragicamente la vita una bambina di soli sei anni di nazionalità ucraina. Cosa è successo? Stando alle prime informazioni sul caso la piccola stava giocando in strada con un monopattino per bambini. Improvvisamente un’auto l’ha investita.

Non è noto se la bambina fosse lì con il consenso dei genitori o se avesse approfittato di un loro momento di distrazione, ma questo non ha importanza di fronte al fatto che abbia perso la vita in modo drammatico. Alla guida dell’auto che l’ha investita c’era una donna, questa in seguito alla tragedia è immediatamente scesa per prestare soccorso. Ricevuta la segnalazione tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti, il rione Lucania a Potenza.

Sin da subito le condizioni di salute della giovanissima vittima sono apparse disperate, è morta poco dopo l’arrivo all’ospedale San Carlo. La bambina era stata portata nel reparto di rianimazione ma sfortunatamente per lei non c’è stato nulla da fare, i medici non hanno potuto fare niente per salvarle la vita. Stando ai primi accertamenti della Polizia la donna che l’ha investita non era sotto l’effetto di droga o alcool, le indagini chiariranno con certezza come si sia svolta la terribile vicenda.

