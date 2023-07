Bolognano, bimbo di 2 anni resta chiuso in auto con 40 gradi: salvato dai Vigili del fuoco

I fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 luglio 2023 a Bolognano, frazione del comune di Arco in provincia di Trento. Tantissima è stata la paura provata da una nonna quando il nipotino di soli due anni è rimasto chiuso all’interno dell’auto. A destare preoccupazioni sono state le afose temperature del momento, nel veicolo infatti c’erano 40 gradi.

La vicenda si è svolta intorno alle 17.30, la donna dopo aver messo il piccolo sul seggiolino in macchina si è assentata per qualche istante ma quando è tornata non è riuscita ad aprile il veicolo. Il motivo? Insieme al nipotino aveva lasciato nell’auto anche le chiavi ed è per questo che il sistema di sicurezza attivandosi ha chiuso le portiere. In preda all’agitazione la signora ha subito chiesto aiuto ed è stato immediato l’intervento dei Vigili del fuoco sul posto, a Bolognano.

I pompieri in pochi minuti sono riusciti ad aprire le portiere del veicolo e hanno tirato fuori il bimbo rimasto chiuso dentro con le temperature decisamente elevate. Sano e salvo il piccolo ha riabbracciato la nonna e fortunatamente non ci sono state conseguenze, solo tantissima paura per l’accaduto.

LEGGI ANCHE -> Lentini, 70enne investe la moglie per gelosia: era convinto che lo tradisse