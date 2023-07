Lentini, 70enne investe la moglie per gelosia: era convinto che lo tradisse

La vicenda si è svolta nella giornata di ieri, lunedì 17 luglio 2023 a Lentini, in provincia di Siracusa in Sicilia. Un anziano uomo di 70 anni a bordo della sua auto ha investito la moglie, una donna di 68 anni. La vittima era uscita di casa a piedi per recarsi al lavoro. Lui l’ha raggiunta e dopo averla colpita ha fatto retromarcia passando sopra il suo corpo con il veicolo mentre era a terra.

Il motivo? Stando alle prime informazioni sul caso a spingere l’uomo a compiere un simile gesto sarebbe stata la sua eccessiva gelosia nei confronti della moglie. Il 70enne era convinto che la donna lo tradisse da mesi, in preda all’ira l’ha investita. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti ieri a Lentini. La 68enne è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso, ha riportato escoriazioni e alcune fratture ad una gamba.

L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri con la grave accusa di tentato omicidio premeditato, dopodiché è stato portato nel carcere di Cavadonna in attesa di giudizio. Dalle indagini è emerso che nell’ultimo periodo tra marito e moglie erano scoppiati molti litigi.

LEGGI ANCHE -> Afragola, picchia la compagna e incendia la sua auto: arrestato 37enne