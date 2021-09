Milano, un barbecue in giardino si trasforma in tragedia: ucciso un 34enne

Una banale lite per un barbecue in giardino si è trasformata in una tragedia: è accaduto ieri pomeriggio a Milano, in uno dei palazzi di via Ovada, alla periferia del capoluogo lombardo. La vittima, Francesco Spadone, aveva solo 34 anni. Fatale, per lui, sono stati i colpi di pistola sparati dal vicino, il 72enne Rocco Sallicandro.

Milano, tragedia dopo barbecue in giardino: cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, il giovane, originario di Terlizzi, aveva organizzato una grigliata nel cortile del palazzo in compagnia di alcuni amici. Forse le continua urla e gli schiamazzi del gruppo hanno infastidito il vicino di Spadone, che è così sceso per affrontare il 34enne. Sallicandro, originario di Avellino, aveva con sé una pistola, una calibro 9 per 21. Giunto in cortile, ha dapprima sparato due colpi verso l’alto. Un chiaro avvertimento per convincere il gruppo ad allontanarsi dal luogo del misfatto. Da lì, però, è partita una lite tra i due, che sarebbero così venuti alle mani. A quel punto, il 72enne avrebbe puntato l’arma al petto di Spadone, sparando diversi colpi verso il suo avversario. Gli amici del 34enne si sono subito scagliati contro l’uomo, mentre la vittima veniva portata all’ospedale San Paolo di Milano.

La confessione dell’assassino

All’arrivo delle forze dell’ordine, che hanno cercato di placare gli animi dei presenti, il 34enne si trovava già al nosocomio portata dagli amici, mentre Sallicandro, ancora in terra, ha subito confessato di aver sparato al vicino. Adesso il 72enne, che è stato arrestato per omicidio, si trova all’Humanitas di Milano, dove gli sono state curate le ferite riportate. Francesco Spadone, invece, è stato subito sottoposto a un intervento ma le sue condizioni erano già gravi e, alla fine, è deceduto poco dopo. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti e non si sa se tra i due ci fossero già dei precedenti.

Leggi anche: Federico Barakat ucciso dal padre 12 anni fa: la madre chiede ancora giustizia