Vimodrone, 39enne accoltella il fratello con un paio di forbici: arrestato

La violenta aggressione si è svolta nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 gennaio 2021 a Vimodrone, comune della città di Milano. I fatti si sono svolti intorno all’1.30 in via Armando Diaz, dopo una lite scoppiata per futili motivi un uomo di 39 anni si è scagliato con violenza contro il fratello di 34 anni. I due, di origini ucraine, sono entrambi senza fissa dimora. Quando è scoppiata la lite avevano entrambi fatto abuso di alcool e sostanze stupefacenti.

Mentre litigavano animatamente il 39enne ha colpito il fratello alla schiena con un paio di forbici, una delle lame gli ha perforato il polmone destro. Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo dell’aggressione avvenuta nella notte a Vimodrone. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi il 34enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, l’uomo è stato sottoposto ad un intervento molto delicato.

I carabinieri dopo qualche ora sono riusciti a rintracciare l’aggressore, si era rifugiato all’interno di un capannone abbandonato, a quanto pare sia lui che il fratello vivevano lì. Non appena l’hanno trovato gli agenti hanno trovato anche le forbici sporche di sangue e le hanno sequestrate. Il 39enne è stato arrestato con le gravi accuse di lesioni e maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto l’uomo è stato condotto nel carcere di Monza.